Na Dante Michelini

Motorista sem CNH é autuado por homicídio culposo após acidente com morte em Vitória

Além de vítima, que ainda não foi identificada, uma adolescente e outra mulher foram socorridas; condutor de 21 anos se recusou a realizar o teste do bafômetro, segundo a Guarda Municipal

Uma colisão ocorrida por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (29), na Avenida Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória, resultou na morte de um dos passageiros de um veículo que bateu violentamente em um arbusto no canteiro central da via. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. >