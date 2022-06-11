Acidente na Serra: motorista morre em colisão na BR 101, em Carapina

Acidente grave na BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Chico Calente

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou uma pessoa na manhã deste sábado (11), em Carapina, na Serra . Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão ocorreu no quilômetro 270 da BR 101, trecho que chegou a ser totalmente interditado. Por volta das 8h45, o tráfego foi parcialmente liberado para veículos que seguiam no sentido Serra, e, às 10h30, o trânsito voltou ao fluxo normal.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o motorista do carro foi identificado como Iago Moreira Pereira, de 29 anos. Testemunhas disseram que ele seguia no sentido Vitória, quando teria invadido a contramão e colidido contra o caminhão. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi divulgada.

O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, disse que ainda tentou evitar a colisão, mas que o carro teria invadido a contramão e depois rodado na pista. Abalado, ele lamentou a morte de Iago. “Não tive culpa, mas tenho família. Imagina como está a família dele agora?”, desabafou em entrevista à TV Gazeta.

Iago chegou a ser atendido por uma equipe de resgate da Eco101, mas não resistiu aos ferimentos.

A reportagem demandou as polícias Civil e Militar para mais informações sobre a ocorrência. Se houver retorno, o texto será atualizado.