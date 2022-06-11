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Acidente na Serra: motorista morre em colisão na BR 101, em Carapina

Motorista de 29 anos chegou a ser atendido por uma equipe de resgate da Eco101, mas acabou morrendo

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 09:06

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 jun 2022 às 09:06
Acidente grave na BR 101, em Carapina, na Serra
Acidente grave na BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Chico Calente
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão matou uma pessoa na manhã deste sábado (11), em Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 270 da BR 101, trecho que chegou a ser totalmente interditado. Por volta das 8h45, o tráfego foi parcialmente liberado para veículos que seguiam no sentido Serra, e, às 10h30, o trânsito voltou ao fluxo normal.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o motorista do carro foi identificado como Iago Moreira Pereira, de 29 anos. Testemunhas disseram que ele seguia no sentido Vitória, quando teria invadido a contramão e colidido contra o caminhão. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi divulgada.
O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, disse que ainda tentou evitar a colisão, mas que o carro teria invadido a contramão e depois rodado na pista. Abalado, ele lamentou a morte de Iago. “Não tive culpa, mas tenho família. Imagina como está a família dele agora?”, desabafou em entrevista à TV Gazeta.
Iago chegou a ser atendido por uma equipe de resgate da Eco101, mas não resistiu aos ferimentos. 
A reportagem demandou as polícias Civil e Militar para mais informações sobre a ocorrência. Se houver retorno, o texto será atualizado.
Iago Moreira Pereira, de 29 anos, morreu em acidente na BR 101, na Serra
Iago Moreira Pereira, de 29 anos, morreu em acidente na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução | Documento pessoal

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