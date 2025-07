Em Guaranhuns

Motorista morre após cair com carro dentro de valão em Vila Velha

Anderson Monteiro Cavalcanti, de 32 anos, ia sair com o veículo, mas acabou perdendo a direção; moradores tentaram ajudar

Um homem de 32 anos morreu após cair com o carro dentro do valão no Canal de Guaranhuns, no bairro Santa Rita, em Vila Velha . A Polícia Militar contou que Anderson Monteiro Cavalcanti ligou o veículo, mas ao dar partida, perdeu o controle da direção, indo em direção à vala. >

Vendo a situação, moradores pularam na água suja para tirar o motorista do automóvel. Um deles foi o marido de Ane Santos Gomes, que presenciou o acidente e conversou com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta . >

Outros casos

Um dia depois, um motorista de caminhão foi parar no mesmo córrego poluído. A vítima contou ter saído do caminhão de entregas de um supermercado e acabou despencando na água ao pisar em uma parte de concreto - mas estava quebrada e se desequilibrou.⠀>

Quase um ano antes, outra caminhonete acabou dentro do valão após esquecer de puxar o freio de mão. Por não ter nenhuma construção de segurança, o carro despencou. Na época, a prefeitura do município informou que estaria em processo para colocar uma trava. A reportagem demandou detalhes do andamento do caso e também sobre as reclamações dos moradores de Garanhuns.>