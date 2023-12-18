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Motorista embriagado é preso após acidente com 6 feridos em Cachoeiro

No carro estavam o condutor e outras cinco pessoas – incluindo um adolescente e duas crianças; todos foram socorridos para hospital e o motorista, após atendimento, foi preso

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 13:41

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 dez 2023 às 13:41
Carro capota e pelo menos três pessoas são socorridas ao hospital em Cachoeiro
Carro capotado após acidente na Rodovia ES 488 Crédito: Leitor A Gazeta
Seis pessoas – incluindo um adolescente e duas crianças – foram socorridas e levadas para um hospital após um carro capotar na ES 488, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde de domingo (18), e, conforme a Polícia Militar, o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disse aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Após receber atendimento médico, ele foi preso.
Segundo informações da PM, quando os militares chegaram ao local o carro estava capotado às margens da rodovia, em um córrego. Durante o atendimento à ocorrência, um homem de 28 anos se apresentou aos militares como condutor do veículo e relatou que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, colidindo com uma cerca de proteção e capotando dentro do córrego
O Corpo de Bombeiros informou que, quando eles chegaram, todas as vítimas já tinham saído do veículo e estavam sendo atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe dos Bombeiros assumiu o transporte do adolescente e das duas crianças que se encontravam em quadro estável de saúde e sem risco, feridos apenas escoriações. 
Ainda conforme a corporação, o adolescente foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, e as duas crianças, uma menina e um menino, foram levadas para o Hospital Infantil do município.
A Polícia Militar informou que o motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, por isso ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro.  Procurada, a Polícia Civil disse que o suspeito  foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo encaminhado ao presídio.
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