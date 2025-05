Caparaó

Motorista derruba postes e deixa moradores sem energia em bairro de Ibatiba

Segundo Polícia Militar, acidente interditou a avenida Laurindo Alves Moreno na noite de quarta-feira (7)

Um carro atingiu dois postes na noite de quarta-feira (7) no bairro Lacerda Sodré de Assis, em Ibatiba , na Região do Caparaó. Com o impacto, as estruturas caíram e interditaram a Avenida Laurindo Alves Moreno. Moradores, segundo a concessionária de energia EDP, ficaram sem energia elétrica. >

Segundo a Polícia Militar, dois postes foram derrubados e outros dois ficaram danificados. Ainda de acordo com a PM, o motorista, de 70 anos, foi encontrado dentro do carro, apresentando fortes sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico, desorientação, desequilíbrio, olhos avermelhados e dificuldade de articulação verbal.>

Ainda de acordo com a polícia, ele foi levado ao pronto-socorro, e após alta médica, foi encaminhado à sede do 14º Batalhão da PM. O motorista, que não teve o nome divulgado, aceitou realizar o teste do etilômetro, porém, por conta do elevado estado de embriaguez, não conseguiu concluir o exame e foi levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após pagar fiança, ele foi liberado para responder em liberdade. >