Motorista de ônibus é pego no bafômetro após acidente em Vitória

No veículo estavam 27 passageiros, sendo três professores e 24 estudantes que retornavam para a região Serrana capixaba após visita pedagógica

Publicado em 2 de julho de 2025 às 12:17

Um ônibus com 27 passageiros se envolveu em um acidente com carro no Centro de Vitória, na noite de terça-feira (1°). A batida não deixou feridos, mas o bafômetro do motorista do coletivo deu positivo para ingestão de álcool. No veículo estavam 24 estudantes do Ensino Médio e três professores, que seguiam para Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Guarda Municipal, eles retornavam de uma visita pedagógica. >

O acidente aconteceu na Avenida Princesa Isabel: o ônibus, que é de uma empresa particular, colidiu contra a lateral de um carro e a Guarda foi acionada. Os agentes fizeram o teste do bafômetro nos dois motoristas envolvidos. "O resultado do teste apontou 0,22 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelo condutor do ônibus, índice que configura infração administrativa, com multa e medidas cabíveis, mas não o enquadra como crime, que só ocorre a partir de 0,34 mg/L", explicou o guarda Medeiros.>

Diante da situação, a equipe impediu que o motorista, de 43 anos, seguisse viagem com os passageiros. Um novo condutor devidamente habilitado e com exame etílico negativo assumiu a direção.>

Autuação

O motorista foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esse tipo de infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, conforme prevê o artigo 165. Também inclui a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo período de 12 meses. >

O motorista do ônibus não foi detido pois, de acordo com o artigo 306 do CTB, o condutor deve responder criminalmente caso o resultado do teste seja positivo com resultado igual ou superior a 0,34mg/L de álcool presente no organismo. Na situação registrada pela Guarda de Vitória, o teste apontou 0,22mg/L, cabendo apenas a penalidade administrativa e não criminal. O nome dele não foi divulgado. >

“É de conhecimento público que o álcool altera a capacidade de reação de qualquer pessoa, em especial quando se assume o volante. Um ônibus cheio estava sob a responsabilidade deste condutor que colocou a si e aos demais passageiros a risco”, ressaltou o gerente de Trânsito da Guarda de Vitória, Marcelo Paraguassu.>

