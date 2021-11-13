Motorista de carreta fica ferido em acidente na Leste-Oeste, em Cariacica

Carreta tomba em acidente na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta carregada de carvão vegetal tombou na tarde desde sábado (13), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica , na altura do bairro Maracanã. Segundo a Polícia Militar , o motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.

A carga de carvão vegetal ficou espalhada na via e a empresa proprietária do veículo acionou um guincho para remover a carreta e recolher a carga.

Com o tombamento, óleo combustível vazou da carreta e espalhou pela rodovia, segundo informações da PM. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para a limpeza da pista.

O motorista foi levado para o Hospitsl Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.