Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veículo tombou

Motorista de carreta fica ferido em acidente na Leste-Oeste, em Cariacica

A carga de carvão mineral ficou espalhada na pista e no canteiro central, na altura do bairro Maracanã. Vítima foi socorrida para um hospital e não teve seu estado de saúde informado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2021 às 18:13

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 18:13

Carreta tomba em acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Carreta tomba em acidente na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada de carvão vegetal tombou na tarde desde sábado (13), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na altura do bairro Maracanã. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.
A carga de carvão vegetal ficou espalhada na via e a empresa proprietária do veículo acionou um guincho para remover a carreta e recolher a carga.

Veja Também

Mulher com bebê no colo é agredida por companheiro em Cariacica

Mulher é morta a facadas durante suposto encontro amoroso na Serra

Com o tombamento, óleo combustível vazou da carreta e espalhou pela rodovia, segundo informações da PM. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para a limpeza da pista.
O motorista foi levado para o Hospitsl Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A Polícia Militar informou que ainda não sabe o que pode ter causado o acidente.

Veja Também

Vídeo: trecho da Reta da Penha, em Vitória, é tomado por buracos

PRF flagra caminhões com freios adulterados em abordagens em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Rodovia Leste-Oeste trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados