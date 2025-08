Confusão

Motorista capota carro e ofende guardas em Presidente Kennedy

Dentro do veículo, tombado em área de mata, estavam a esposa e as duas filhas menores do casal; polícia também encontrou diversas latas de cerveja

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:25

Carro capotou após motorista dirigir embriagado em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem foi detido após dirigir bêbado e desacatar guardas municipais na noite de domingo (3) na rodovia ES 060 em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, o homem foi encontrado visivelmente desorientado andando no meio da pista. >

Ao se aproximarem, os guardas sentiram um forte cheiro de álcool e pediram para que ele se sentasse, mas o homem começou a ofender os oficiais e a tentar parar veículos. Perto dali, o carro dele foi encontrado no meio da vegetação após capotar e danificar uma cerca de madeira. Dentro do veículo estavam a esposa do homem e as duas filhas do casal, uma de 4 anos e outra de 12 anos, além de diversas latas de cerveja. >

A mulher e as crianças não apresentavam ferimentos graves, mas foram levadas ao Hospital Tancredo Neves, no município. O homem foi contido com uso de algemas e levado para a Delegacia de Itapemirim. Como o licenciamento do veículo estava vencido, ele foi levado para o pátio credenciado do Detran/ES.>

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento dado ao motorista.>

