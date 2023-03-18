Motorista bate em traseira de moto e piloto morre na BR 101

A informação é de que eles seguiam no sentido Salvador e, ao passar por redutor de velocidade, o motorista colidiu na traseira da motocicleta. O motorista teria tentado frear, mas não conseguiu evitar colisão.

Uma ambulância da Eco 101 foi enviada ao local, mas o motociclista havia falecido. O trecho operou em pare e siga a partir de 21h54 para trabalho da perícia e às 23h11 a pista foi totalmente liberada.