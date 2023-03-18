Motorista bate em traseira de moto e piloto morre na BR 101

Um carro e uma moto, que seguiam no sentido Norte da BR 101, se envolveram em um acidente na noite desta sexta-feira (17) em Sooretama, norte do Espírito Santo. Um Crevrolet Cruze bateu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista caiu e morreu no local.
A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no km 120, por volta das 19h55. A vítima foi identificada como Aristóteles Coutinho, de 34 anos, morador de Prado, na Bahia. Ele não era habilitado, segundo a polícia.
A informação é de que eles seguiam no sentido Salvador e, ao passar por redutor de velocidade, o motorista colidiu na traseira da motocicleta. O motorista teria tentado frear, mas não conseguiu evitar colisão.
Uma ambulância da Eco 101 foi enviada ao local, mas o motociclista havia falecido. O trecho operou em pare e siga a partir de 21h54 para trabalho da perícia e às 23h11 a pista foi totalmente liberada.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.