Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte

Motorista bate em traseira de moto e piloto morre na BR 101

Um Crevrolet Cruze bateu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista caiu e morreu na rodovia, na altura de Sooretama

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2023 às 14:46
Motorista bate em traseira de moto e motociclista morre na BR 101
Motorista bate em traseira de moto e motociclista morre na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Um carro e uma moto, que seguiam no sentido Norte da BR 101, se envolveram em um acidente na noite desta sexta-feira (17) em Sooretama, norte do Espírito Santo. Um Crevrolet Cruze bateu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista caiu e morreu no local.
A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no km 120, por volta das 19h55. A vítima foi identificada como Aristóteles Coutinho, de 34 anos, morador de Prado, na Bahia. Ele não era habilitado, segundo a polícia.
A informação é de que eles seguiam no sentido Salvador e, ao passar por redutor de velocidade, o motorista colidiu na traseira da motocicleta. O motorista teria tentado frear, mas não conseguiu evitar colisão.
Uma ambulância da Eco 101 foi enviada ao local, mas o motociclista havia falecido. O trecho operou em pare e siga a partir de 21h54 para trabalho da perícia e às 23h11 a pista foi totalmente liberada.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

Veja Também

Carreta capota na BR 101 em João Neiva; carga de frango é saqueada

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no ES

Chuva da madrugada alaga bairros e até feira na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Polícia Civil Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados