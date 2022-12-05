Motorista alcoolizado invade posto de combustíveis e bate em carro na Serra

Um motorista de 31 anos foi preso após invadir a contramão e bater em um carro que estava sendo abastecido em um posto de combustíveis na Avenida Milton David, em Nova Almeida, na Serra, na noite deste domingo (4). Uma mulher ficou ferida e o homem foi preso por dirigir embriagado e sem carteira e por praticar lesão corporal na direção.