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Motorista alcoolizado invade posto de combustíveis e bate em carro na Serra

Homem de 31 anos foi preso após ser reprovado no ao teste do bafômetro; colisão ocorreu neste domingo (4), no bairro Nova Almeida, e deixou uma mulher ferida

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 11:56

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 dez 2022 às 11:56
Um motorista de 31 anos foi preso após invadir a contramão e bater em um carro que estava sendo abastecido em um posto de combustíveis na Avenida Milton David, em Nova Almeida, na Serra, na noite deste domingo (4). Uma mulher ficou ferida e o homem foi preso por dirigir embriagado e sem carteira e por praticar lesão corporal na direção.
A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, uma mulher relatou que estava abastecendo seu veículo quando um homem que estava na direção de outro carro, passando pela Avenida Milton David, perdeu o controle da direção, entrou na contramão e invadiu a área do posto de combustíveis, atingindo de frente o automóvel em que ela estava.
Com o impacto da batida, o carro dela moveu-se para trás e atingiu outro veículo, onde estava uma amiga dela. A condutora deste último automóvel precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após relatar dores no peito.
DPJ da Serra
Homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante  Crédito: Arquivo
A PM informou que o condutor de 31 anos, que causou acidente, apresentava sinais visíveis de embriaguez e realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Além disso, ele não possuía CNH e o carro estava com licenciamento vencido. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, por dirigir sem habilitação e por ter praticado lesão corporal na direção do veículo automotor. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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