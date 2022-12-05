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Bairro Vila Palestina

Motorista de app é agredido e roubado em sequestro-relâmpago em Cariacica

Bandidos tentaram obrigar homem de 50 anos a fazer transferências bancárias via Pix, o agrediram e roubaram carro, celular e carteira dele na madrugada desta segunda-feira (5)

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2022 às 08:54
Um motorista de aplicativo de 50 anos foi vítima de sequestro-relâmpago e brutalmente agredido na madrugada desta segunda-feira (5), em Cariacica. Os criminosos entraram no carro e tentaram obrigar o homem a fazer transferências bancárias via Pix durante o trajeto, depois fugiram roubando o veículo, a carteira e o celular dele.
Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Vítima está internada no Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Caique Verli
Polícia Militar informou que foi acionada até o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. No local, os policiais conversaram com o irmão da vítima, que relatou que o motorista de aplicativo estava dopado e que por isso não conseguiu dar muitos detalhes sobre o que aconteceu com ele. Em nota, a corporação explicou que buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi detido.
De acordo com a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o que a vítima conseguiu contar foi que no bairro Vila Palestina, em Cariacica, bandidos entraram no seu carro e tentaram obrigá-lo a fazer transferências bancárias por Pix, mas ele não conseguiu. Os criminosos agrediram o motorista de aplicativo com socos no rosto e depois o abandonaram.
Em seguida, os bandidos fugiram levando o carro, o celular e outros pertences da vítima. No entanto, a vítima não conseguiu dizer onde teria sido abandonado e nem quantos criminosos participaram da ação. 
A Polícia Civil informou que o fato foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. 

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