Motorista de app é agredido e roubado em sequestro-relâmpago em Cariacica

Um motorista de aplicativo de 50 anos foi vítima de sequestro-relâmpago e brutalmente agredido na madrugada desta segunda-feira (5), em Cariacica. Os criminosos entraram no carro e tentaram obrigar o homem a fazer transferências bancárias via Pix durante o trajeto, depois fugiram roubando o veículo, a carteira e o celular dele.

Vítima está internada no Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Caique Verli

Polícia Militar informou que foi acionada até o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. No local, os policiais conversaram com o irmão da vítima, que relatou que o motorista de aplicativo estava dopado e que por isso não conseguiu dar muitos detalhes sobre o que aconteceu com ele. Em nota, a corporação explicou que buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o que a vítima conseguiu contar foi que no bairro Vila Palestina, em Cariacica, bandidos entraram no seu carro e tentaram obrigá-lo a fazer transferências bancárias por Pix, mas ele não conseguiu. Os criminosos agrediram o motorista de aplicativo com socos no rosto e depois o abandonaram.

Em seguida, os bandidos fugiram levando o carro, o celular e outros pertences da vítima. No entanto, a vítima não conseguiu dizer onde teria sido abandonado e nem quantos criminosos participaram da ação.