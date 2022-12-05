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Foi ver arma

Homem leva tiro acidental de amigo em festa em condomínio de luxo na Serra

Vítima, de 27 anos, pediu para ver a arma do amigo, de 51; o disparo ocorreu quanto o homem manuseava a arma para mostrá-la ao jovem
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 dez 2022 às 10:10

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 10:10

Um homem, de 51 anos, baleou acidentalmente o amigo em um condomínio de luxo no bairro Boulevard Lagoa, na Serra, na noite deste domingo (5). A vítima, um jovem de 27 anos, estava em uma festa no local e pediu para ver a arma do homem.
A Polícia Militar informou que, após acionamento, militares foram ao condomínio, mas o rapaz já estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em contato com o acusado, o homem de 51 anos relatou que no momento do acidente havia uma confraternização em sua residência, que já estava terminando. O amigo dele pediu para ver uma arma de fogo que ele tinha em casa.
Ele contou que buscou a arma e, ao manuseá-la para tentar tirar a munição, antes de entregá-la ao amigo ela disparou acidentalmente, atingindo o jovem na perna.
Segundo a PM, militares realizaram buscas no local e foram localizadas e apreendidas duas pistolas de calibre .380, junto a dois registros. O homem de 51 anos foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra e o jovem de 27 anos foi encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.
Segundo a Polícia Civil, o homem que disparou foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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