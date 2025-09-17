Veja vídeo

Motorista alcoolizado é preso após dois acidentes com um ferido em Piúma

Condutor de um Volkswagen Gol colidiu com dois veículos na Avenida Guido Brunini, no bairro Monte Aghá, na noite de terça-feira (16)

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13:49

Um motorista foi preso após dirigir alcoolizado, bater em dois carros e deixar uma pessoa ferida na noite de terça-feira (16). Os acidentes aconteceram na Avenida Guido Brunini, no bairro Monte Aghá, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor, em um Volkswagen Gol vermelho, bate na lateral de um Ford Ka vermelho e, mais adiante, colide de frente com um Chevrolet Corsa branco, que é arremessado contra outro veículo pela traseira.

O motorista do Corsa ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Piúma antes da chegada da Polícia Militar. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro estava com licenciamento vencido. A Polícia Militar informou que o condutor do Ford Ka não se feriu e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O Gol e o Corsa foram guinchados até um pátio credenciado do Departamento Estadual de trânsito (Detran/ES).

Segundo a PM, testemunhas contaram que o motorista do Gol apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, odor etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a Delegacia de Itapemirim.

A Polícia Civil disse que o condutor do Gol – que não teve o nome divulgado – foi encaminhado ao sistema prisional após ser autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo, dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por dirigir sem permissão ou com a CNH cassada.

