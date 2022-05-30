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Mulher morreu

Motociclista que atropelou aposentada em Vila Velha é identificado

Nélia Freitas, de 82 anos, atravessava a faixa de pedestres na Avenida Carlos Lindenberg quando foi atingida pelo motociclista, que não prestou socorro. Ele prestou depoimento à polícia

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 18:06

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

30 mai 2022 às 18:06
O motociclista que atropelou Nélia Freitas, de 82 anos, quando ela atravessava a faixa de pedestres, foi identificado, prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira (30), e foi liberado após ser ouvido. Ele não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, que investiga o caso. A aposentada ficou internada e morreu na última quinta-feira (26), uma semana após o acidente — que foi flagrado por câmera de videomonitoramento (veja acima).
A Polícia Civil informou que o condutor do veículo foi liberado porque não estava em situação flagrancial e não há mandado de prisão em aberto contra ele. A corporação destacou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando no prazo legal. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
Publicação nas redes sociais lamenta a morte da aposentada em Vila Velha
Publicação nas redes sociais lamenta a morte da aposentada em Vila Velha Crédito: Reprodução Instagram
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente. A aposentada estava atravessando a faixa de pedestres na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, quando foi atingida pela motocicleta. O piloto da moto virou a esquina e não prestou socorro. 
Na ocasião, a neta de Nélia, a produtora de conteúdo Aline Dias, explicou que a avó estava indo para uma consulta médica quando o acidente aconteceu. "A pessoa que socorreu minha avó disse que ela estava desacordada e não estava respirando. Por um milagre, ela deu uma respiração forte e voltou. Dali para frente nos ligaram, porque ela anda com uma lista de telefones das minhas tias na bolsinha dela", disse, à produtora da TV Gazeta, Viviann Barcelos.

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