Motociclista que atropelou aposentada em Vila Velha é identificado

A Polícia Civil informou que o condutor do veículo foi liberado porque não estava em situação flagrancial e não há mandado de prisão em aberto contra ele. A corporação destacou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando no prazo legal. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

Publicação nas redes sociais lamenta a morte da aposentada em Vila Velha Crédito: Reprodução Instagram

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do acidente. A aposentada estava atravessando a faixa de pedestres na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, quando foi atingida pela motocicleta. O piloto da moto virou a esquina e não prestou socorro.