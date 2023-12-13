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Trânsito

Motociclista morre em acidente com ônibus em Anchieta

Motorista contou que ônibus estava parado no ponto e, quando saiu, o condutor da moto atingiu a lateral do coletivo e caiu embaixo do veículo

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 12:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 dez 2023 às 12:27
Motociclista morre após se envolver em acidente com ônibus em Anchieta
Motociclista morre após se envolver em acidente com ônibus em Anchieta Crédito: Jonas Pereira| GCM de Anchieta
Um motociclista de 31 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus no trevo de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista contou que estava parado no ponto e, quando saiu, o condutor da moto atingiu a lateral do coletivo e caiu embaixo do veículo.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus disse aos policiais que o acidente ocorreu quando ele saiu com o veículo para contornar uma rotatória. O motociclista foi parar embaixo do ônibus. O condutor do coletivo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu no local até a equipe e a PM chegarem.
A PM informou que o motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A moto foi guinchada, pois estava com o licenciamento atrasado. Após os procedimentos no local, os policiais se deslocaram até o Pronto Atendimento de Anchieta, onde foram informados que o motociclista havia falecido.
A Polícia Civil fez o recolhimento de corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para a realização do exame cadavérico. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
O ônibus  pertence à Viação Sudeste, que informou que os passageiros foram realocados para outro coletivo para seguir viagem. A empresa disse que lamenta a fatalidade da  morte do motociclista. 
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