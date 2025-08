Em Porto de Santana

Motociclista morre em acidente ao sofrer queda em Cariacica

Norhan da Silva Andrade, de 34 anos, perdeu o controle da direção da Yamaha Crosser e caiu na Rua do Britador; mulher que estava na garupa da moto deixou o local do acidente

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente no bairro Porto de Santana , em Cariacica , na madrugada desta segunda-feira (4). A Polícia Militar disse que Norhan da Silva Andrade sofreu uma queda por volta de 1h, na Rua do Britador, nas proximidades da praça do bairro e em frente a um posto de combustíveis. >

A Polícia Militar informou em boletim de ocorrência que Norhan perdeu o controle da Yamaha Crosser, que ele estava pilotando, e caiu na via. Testemunhas contaram aos policiais que, no momento do acidente, o motociclista estava acompanhado de uma mulher na garupa, mas ela deixou o local antes da chegada da equipe do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran). A passageira não foi identificada. >