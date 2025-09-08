Home
Motociclista morre e duas mulheres ficam feridas em acidentes em Cachoeiro

Dois acidentes foram registrados na noite de domingo (7) na Rodovia Feud Nemer, no distrito de Conduru

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:34

Motociclista morre e duas mulheres ficam feridas em acidentes em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 42 anos, identificado pela Polícia Militar como Sidnei Alves de Lima, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão, na noite de domingo (7), na ES 166, em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Cerca de uma hora depois, na mesma rodovia, outro acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado e duas mulheres ficaram feridas.

De acordo com o registro da polícia, no primeiro acidente registrado na rodovia, Sidnei Alves de Lima pilotava uma moto na Honda Biz e morreu na hora. O motorista do caminhão, de 59 anos, permaneceu no local e fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro.

Mulheres feridas

Ainda na ES 166, Rodovia Feud Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim, envolvendo uma motocicleta Honda CG e um carro, Honda Fit. As causas da batida não foram informadas. Na moto, duas mulheres, de 23 e 24 anos, ficaram feridas e foram levadas pelo Samu para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista, de 37 anos, permaneceu no local. Ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia e assinou uma notificação de recusa ao teste. Segundo a polícia, o homem não apresentava sinais de embriaguez. A motocicleta envolvida no acidente foi removida para o pátio após ser constatado que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

