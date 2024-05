Veja vídeo

Motociclista morre atropelada por caminhão em Cachoeiro

Mulher de 44 anos trafegava na ES 489, na altura do bairro Aeroporto, na manhã desta terça-feira (14), quando caiu na pista ao ultrapassar um carro

Uma motociclista de 44 anos morreu atropelada por um caminhão ao desviar de um carro que estava à sua frente, na ES 489, na altura do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14). Câmeras de segurança flagraram ela caindo na pista na contramão, e, em seguida, sendo atingida.

O acidente ocorreu às 7h. Um carro, Fiat Uno, que estava na frente da motociclista, reduz a velocidade e para na pista, como mostram as imagens. A motociclista, que seguia logo atrás do automóvel, sofre uma queda da moto e vai parar na contramão. Um caminhão que seguia na via acaba passando com as rodas traseiras sobre a vítima.

Segundo apuração no local do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, antes da chegada da Polícia Militar, os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudaram a orientar o trânsito. Duas horas após o acidente, peritos da Polícia Civil chegaram ao local.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro de passeio relatou aos militares que seguia na via, sentido Centro de Cachoeiro, quando escutou a moto lixando pneu, colidindo na traseira do carro e a motociclista caindo na contramão, sendo atropelada pelo caminhão em seguida. O caminhoneiro, de 43 anos, e o motorista do veículo de passeio, de 46 anos, realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo em ambos.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na manhã deste terça-feira (14), por volta das 7h30, para uma ocorrência de colisão com morte na Avenida Barbieri, no bairro Aeroporto, no município de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da mulher de 44 anos foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Correção Após publicação desta matéria, o título e o texto foram editados, alterando a parte que informava que a motociclista estaria na contramão quando caiu e foi atropelada, pois a dinâmica não foi informada pela polícia.

