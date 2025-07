Vídeo mostra batida

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 101 em João Neiva

Colisão envolvendo a moto que a vítima estava pilotando e um carro ocorreu em um trevo, na noite de quarta-feira (9)

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a Honda CG que ele estava pilotando e uma picape, no km 205 da BR 101, na altura do trevo de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a batida ocorreu por volta de 19h55.>