Motociclista e criança ficam feridos em grave acidente na Leitão da Silva

Motorista de uma Kombi fez conversão proibida no cruzamento no momento em que o condutor da moto acelerou quando o semáforo estava mudando do amarelo para o vermelho

Publicado em 26 de junho de 2025 às 21:43

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo moto e Kombi em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo uma moto e uma Volkswagen Kombi deixou o motociclista gravemente ferido, e também feriu uma criança que estava no outro veículo, na noite desta quinta-feira (26). Câmeras de segurança captaram o momento da colisão, que ocorreu por volta das 19h25 em um cruzamento entre as avenidas Leitão da Silva e Neves Armond, na Praia do Suá, em Vitória.>

A batida aconteceu em meio a uma combinação de fatores. As imagens mostram quando o motorista da Kombi faz uma conversão proibida, no mesmo momento em que o motociclista acelera e passa quando o semáforo está amarelo, mudando para o vermelho. >

O motociclista foi socorrido e encaminhado intubado para o Hospital São Lucas, na Capital, enquanto a criança, que estava no carona da Kombi, foi socorrida para o Hospital Infantil de Vitória, conforme apurou o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que esteve no local.>

Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à Guarda Municipal, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.>

