Norte do Estado

Motociclista é atropelada por caminhão após batida com caminhonete no ES; vídeo

Câmera de segurança flagrou momento de acidente com três veículos que deixou mulher ferida no Centro de Montanha

Uma motociclista foi atropelada por um caminhão após uma colisão com uma caminhonete no Centro de Montanha, na região Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (10). Imagens de uma câmera de segurança (veja acima) mostram o momento em que a mulher é atingida pelo primeiro veículo, que fazia uma conversão para a esquerda. Após a batida, a condutora é arremessada para o lado oposto da pista no momento em que o caminhão seguia pela via. >