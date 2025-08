Veja vídeo

Motociclista é arremessado em batida impressionante com carro em Anchieta

Segundo a Polícia Militar, apesar de ter se levantado, o motociclista foi socorrido e levado para um hospital. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dele

A imagem é impressionante: um carro vai fazer uma conversão à esquerda e acaba atingindo uma moto, que vinha no sentido contrário. O motociclista, com o impacto, é arremessado do veículo. Depois ele ainda se levanta e sai andando. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol, em Iriri, Anchieta, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (3). >