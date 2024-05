Jovem fica gravemente ferido após colisão entre Uno e carreta em Viana

Ele chegou a sair do veículo, sangrando muito, e foi andando até cair; Samu foi acionado e vítima foi socorrida

Um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido após o Fiat Uno que ele estava bater na traseira de uma carreta que estava estacionada em Soteco, Viana , na última terça-feira (21). Mesmo com cortes pelo corpo, ele ainda saiu do veículo, na tentativa de pedir ajuda, e foi andando até a região de Parque Industrial, onde caiu.

De acordo com a Polícia Militar , os agentes foram chamados para verificar uma Hilux abandonada em Parque Industrial. Chegando lá, não havia nenhuma caminhonete, mas eles viram um grupo de pessoas em volta de um jovem que estava caído no chão.

Para os militares, testemunhas contaram que o jovem estaria com outros dois homens, dentro do Uno, e teriam tentado praticar um assalto e que, na sequência, perderam o controle e bateram contra a carreta estacionada. A Polícia Militar ressaltou que "o relato dos populares sobre a suposta tentativa de assalto não foi confirmado e nada de ilícito foi encontrado no veículo envolvido no acidente".