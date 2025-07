Motociclista de 24 anos

Jovem é flagrado pilotando embriagado no ES e culpa término com namorada

Condutor foi autuado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, mas pagou fiança e foi liberado; caso ocorreu em Colatina, na noite de quarta-feira (9)

Um jovem de 24 anos foi detido no fim da noite de quarta-feira (9), ao tentar fugir de moto de uma abordagem da Guarda Municipal e da Polícia Militar no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As corporações relataram em boletim de ocorrência que o motociclista apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas teria confessado ter ingerido bebida alcoólica após o término do relacionamento com a namorada.>