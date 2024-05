ES 484

Jogador de futebol morre em acidente de moto em rodovia de Guaçuí

João Vitor do Carmo Assis Ribeiro era jogador de várzea e pilotava a moto, que bateu de frente com um carro na noite de sábado (11); ele faleceu no local

João Vitor do Carmo Assis Ribeiro. (Divulgação/ Prefeitura de Guaçuí )

Um jovem morreu em um acidente entre a moto que ele estava pilotando e um carro na ES 484, em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, na noite de sábado (11). A vítima, o jogador de futebol João Vitor do Carmo Assis Ribeiro, bateu com a moto de frente com o automóvel e faleceu no local.

O acidente, segundo a Polícia Militar, foi próximo a uma curva. O motorista do Chevrolet Celta, de 44 anos, disse que estava prosseguindo de Guaçuí sentido ao distrito de São Thiago, quando a motocicleta, modelo NXR Bros, invadiu a contramão da direção, na curva, colidindo de frente com seu veículo.

De acordo com a polícia, João Vitor não era habilitado para pilotar moto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o jovem já estava sem vida. A perícia foi acionada.

O motorista do veículo fez o teste de bafômetro, onde o resultado foi de 0,18 mg/l, sendo todas as medidas administrativas tomadas no local e em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. O Chevrolet Celta estava com os documentos em dia.

A morte do jovem causou comoção na cidade. Em nota, a prefeitura do município de Guaçuí, lamentou o ocorrido e prestou condolências aos amigos e familiares de João Vitor, que era jogador de futebol de várzea.

A Polícia Científica foi procurada, mas não havia retornado até a publicação desta matéria.

