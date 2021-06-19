Idoso perde o controle do carro e atinge banca de frutas em Vitória

Um homem de 86 anos perdeu o controle do carro e atingiu uma banca de frutas no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na manhã deste sábado (19). Segundo a Prefeitura da Capital, o acidente aconteceu por volta das 9h na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo. O condutor seguia em direção à Avenida Fernando Ferrari.
O carro também atingiu uma mulher de 66 anos que estava no local. A vítima e o condutor foram socorridos pelo Samu e encaminhados para hospitais do município. Segundo informações da Guarda Municipal, ambos sofreram apenas escoriações. Após o acidente a via foi parcialmente interditada, mas o fluxo já foi liberado.
A Polícia Militar informou que o idoso fez o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Segundo a corporação, o acidente foi causado porque o senhor teria se atrapalhado com os pedais do carro.
Atualização
19/06/2021 - 12:57
O texto foi atualizado com as informações encaminhadas pela Polícia Militar.