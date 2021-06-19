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Acidente

Idoso perde o controle do carro e atinge banca de frutas em Vitória

O motorista, de 82 anos, e uma idosa de 66 anos, que foi atingida, ficaram feridos e foram socorridos. O acidente aconteceu no bairro Maria Ortiz na manhã deste sábado (19)
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

19 jun 2021 às 11:24

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 11:24

Divulgação
O carro avançou sobre a banquinha de frutas e legumes e deixou uma idosa ferida em Maria Ortiz Crédito: DIvulgação
Um homem de 86 anos perdeu o controle do carro e atingiu uma banca de frutas no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na manhã deste sábado (19).  Segundo a Prefeitura da Capital, o acidente aconteceu por volta das 9h na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo. O condutor seguia em direção à Avenida Fernando Ferrari.
O carro também atingiu uma mulher de 66 anos que estava no local. A vítima e o condutor foram socorridos pelo Samu e encaminhados para hospitais do município. Segundo informações da Guarda Municipal, ambos sofreram apenas escoriações. Após o acidente a via foi parcialmente interditada, mas o fluxo já foi liberado.
Polícia Militar informou que o idoso fez o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Segundo a corporação, o acidente foi causado porque o senhor teria se atrapalhado com os pedais do carro.
Motorista perdeu controle e carro destruiu banca em feira livre de Vitória
Motorista perdeu controle e carro destruiu banca em feira livre de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Atualização

19/06/2021 - 12:57
O texto foi atualizado com as informações encaminhadas pela Polícia Militar.

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