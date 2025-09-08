Trânsito

Idoso é atropelado por motociclista na faixa de pedestres em Colatina; veja vídeo

Segundo subcomandante do 8º BPM, major Carlos Balbino, motociclista deixou local do acidente sem prestar socorro à vítima; idoso foi levado a hospital com suspeita de fraturas nas pernas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:11

Um idoso de 77 anos foi atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava uma faixa de pedestres na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Vila Lenira, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (7). O motociclista deixou o local do acidente sem prestar socorro, segundo informações do subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), major Carlos Balbino, publicadas em uma rede social.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais patrulhavam a região, quando encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atendendo a vítima. O homem foi socorrido com suspeita de fraturas nas duas pernas e levado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Consta no boletim que uma testemunha contou à polícia que o motociclista, que estava em uma moto preta e vestia camisa amarela, trafegava no sentido Centro–Santa Terezinha, quando atingiu o idoso, que atravessava na faixa de pedestres. Ainda segundo o relato, o condutor chegou a parar após o acidente, mas deixou o local em seguida. Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento do atropelamento.

A Polícia Civil também foi procurada para saber se o suspeito foi localizado e autuado, no entanto, até a publicação não houve um retorno.

