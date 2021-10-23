Idoso de bicicleta morre ao desviar de porta de carro em Marataízes

Um homem, de 76 anos, morreu na noite desta sexta-feira (22), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, enquanto pedalava pela Avenida Rubens Rangel, na altura do bairro Arraias. Santermo Paganotti Correia, conhecido como Telmo Barbeiro, tentou desviar da porta de um carro estacionado e caiu debaixo de um ônibus em movimento. O acidente foi por volta das 21h.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus contou que seguia sentido Barra de Itapemirim e na mesma direção havia uma bicicleta do seu lado direito. O condutor do veículo de passeio, que estava estacionado, abriu a porta e então o motorista do ônibus disse que sentiu um balanço no veículo. Ao descer, viu o ciclista atropelado.
O motorista do carro também explicou a mesma versão aos policiais, que após estacionar seu veículo, abriu a porta quando o ciclista tentou desviar e foi atropelado pelo ônibus. Uma ambulância chegou a prestar o socorro, mas a vítima não resistiu. O acidente teve uma grande repercussão na cidade porque Telmo era bem conhecido na região.
A Guarda Municipal de Marataízes também esteve no local e deu apoio na sinalização até a chegada da perícia. A Polícia Civil informou que os dois motoristas foram encaminhadas para a Delegacia de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceram no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Marataízes.