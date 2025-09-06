Idosas são atropeladas na faixa de pedestres ao deixarem missa de 7° dia em Vila Velha

Ficaram feridas

Idosas são atropeladas na faixa de pedestres ao deixarem missa de 7º dia em Vila Velha

Segundo testemunhas, o sinal abriu enquanto as senhoras atravessavam, momento em que as três vítimas foram atingidas por um motociclista, que também ficou ferido

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:43

Idosas foram atropeladas na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha Crédito: Wagner Martins

Três idosas foram atropeladas por um motociclista na noite de sexta-feira (5) enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Avenida Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 20h30, a poucos metros da Igreja Santuário Divino Espírito Santo. Nenhuma das vítimas ficou gravemente ferida.

As vítimas são Maria Madalena França, de 72 anos, Maria de Lourdes, de 70, e Dalva, de 69. |Todas foram socorridas e encaminhadas para um hospital particular da cidade. O motociclista, de 63 anos, também precisou de atendimento médico e foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Maria Madalena, 72; Maria de Lourdes, 70; e Dalva, 69, que precisou ser imobilizada Crédito: Wagner Martins

A repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e conversou com policiais militares que atenderam à ocorrência. Segundo eles, o teste do bafômetro realizado no condutor deu negativo. A moto e a habilitação do motociclista estavam em situação regular.

Maria Madalena contou que as três tinham acabado de sair de uma missa quando foram atingidas.

Nós estávamos vindo do santuário, foi uma missa de sétimo dia. O sinal estava fechado para os carros. Nós atravessamos, mas já chegando no final, o sinal abriu e o motoqueiro pegou todo mundo: eu, minha colega Dalva e a irmã dela, Maria de Lourdes Maria Madalena França Aposentada

Assustada, Maria de Lourdes relatou as dores que sentia após o atropelamento. "Não estou me sentindo bem, estou meio tonta. Parece que estou com labirintite começando. Ainda não fui ao médico e estou com dor na perna", disse ela logo após o acidente. Dalva, de 69 anos, precisou ser imobilizada após a batida.

O instrutor de trânsito Carlos Henrique Farias, que presenciou o acidente, contou o que viu. “As senhoras viram o sinal fechado e começaram a atravessar. O motorista do ônibus segurou, mas o motociclista veio do jeito que estava e pegou as três. Não deu nem tempo de parar”, disse.

Carlos Henrique reforçou a importância de atenção de motoristas e motociclistas. “O pedestre é o mais frágil. Todo mundo tem que andar com muita cautela”, alertou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta