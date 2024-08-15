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Trânsito

Homem morre em acidente entre carro e caminhão na ES 248 em Colatina

Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (15); caminhoneiro disse à PM que vítima, que conduzia o carro, teria invadido a contramão após uma curva
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 ago 2024 às 11:58

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 11:58

Acidente na ES 248, em Colatina
Acidente na ES 248, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 27 anos morreu em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e um caminhão na ES 248, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, próximo do trevo de Marilândia, por volta de 6h desta quinta-feira (15). A vítima não teve o nome divulgado.
Fotos registradas por pessoas que passaram pelo local logo após a batida mostram o automóvel, um Volkswagen Voyage branco, atravessado na pista da contramão, na frente do caminhão, que ficou com a lateral bastante danificada. O trânsito na rodovia ficou interditado por cerca de duas horas para o trabalho da perícia da Polícia Científica e remoção do corpo, e depois a via foi liberada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O motorista do caminhão relatou para a TV Gazeta Noroeste que seguia normalmente pela via, quando pouco antes de uma curva surgiu o Volkswagen Voyage, seguindo no sentido contrário, desgovernado, não dando tempo de evitar a colisão.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação afirmou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante”, finalizou.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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