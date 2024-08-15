Homem morre em acidente entre carro e caminhão na ES 248 em Colatina

Fotos registradas por pessoas que passaram pelo local logo após a batida mostram o automóvel, um Volkswagen Voyage branco, atravessado na pista da contramão, na frente do caminhão, que ficou com a lateral bastante danificada. O trânsito na rodovia ficou interditado por cerca de duas horas para o trabalho da perícia da Polícia Científica e remoção do corpo, e depois a via foi liberada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.