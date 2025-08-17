Itapemirim

Homem morre e outro fica ferido após carro atingir poste e capotar no Sul do ES

Motorista perdeu o controle da direção enquanto seguia de Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes e atingiu poste; passageiro foi lançado para fora do veículo e morreu

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17:21

Acidente deixou um ferido e um morto e danificou poste em Itapemirim Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem de 32 anos morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito que aconteceu na manhã deste domingo (17), na rodovia ES 490, na localidade de Garrafão, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em nota, a Polícia Militar explicou que o motorista seguia de Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes quando perdeu o controle da direção.

Em seguida, o carro bateu contra um poste às margens da via e capotou, lançando o passageiro para fora do automóvel. Ele não resistiu e morreu no local. Já o motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava. O estado de saúde dele não foi informado.

A Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima fatal, um homem de 32 anos, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Regional de Itapemirim.

Devido ao dano causado ao poste houve acionamento da EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia. A EDP foi procurada pela reportagem para mais detalhes, mas não retornou até o momento. O texto será atualizado.

