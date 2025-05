Tragédia

Homem morre e esposa e filhas ficam feridas em acidente em Muniz Freire

Carro com a família capotou na rodovia ES 181, na altura da comunidade de Amorim, zona rural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (16)

Publicado em 17 de maio de 2025 às 11:04

Acidente mata pai e deixa mãe e filhas feridas em Muniz Freire Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro em que estava uma família matou o motorista do veículo, identificado como Joelson da Silva, de 32 anos, e deixou a esposa dele, de 35, e as duas filhas do casal, de sete e 13 anos, feridas. O automóvel capotou na rodovia ES 181, na altura da comunidade de Amorim, zona rural de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (16). >

As mulher e as filhas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que acrescentou que Joelson não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). >

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e corpo do homem de 32 anos foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Muniz Freire.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta