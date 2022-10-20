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Acidente

Homem morre atropelado por carro ao tentar atravessar avenida de Vila Velha

Acidente aconteceu na Avenida Luciano das Neves, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (19). Vítima tinha 73 anos

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 11:12

Publicado em 

20 out 2022 às 11:12
Atropelamento aconteceu na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha
Atropelamento aconteceu na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um homem de 73 anos morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Luciano das Neves, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (19).
Segundo a Policia Militar, o condutor do carro relatou que trafegava pela via quando o homem atravessou correndo repentinamente, momento em que não conseguiu evitar o atropelamento. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida pelo Samu, mas acabou não resistindo e morreu ainda dentro da ambulância. O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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