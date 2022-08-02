Homem morre atropelado na Rodovia do Contorno, na Serra

Um homem morreu atropelado na madrugada desta terça-feira (2), na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Pavilhão de Carapina, na Serra. A vítima não foi identificada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o atropelamento ocorreu por volta das 4h, interditando uma faixa da rodovia no sentido norte (Cariacica - Serra). A perícia da Polícia Civil foi acionada e o trânsito foi totalmente liberado às 6h05. Segundo a PRF, o motorista envolvido no atropelamento não ficou no local e ainda não foi localizado.
Procurada pela reportagem, a Eco101 – que administra a via – informou que a ocorrência foi registrada às 4h03, no km 274,3, na Serra. "Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML", informou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
CASO SERÁ INVESTIGADO
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação afirmou que, por enquanto, detalhes não serão divulgados.
Por nota, a corporação ainda destacou "que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.