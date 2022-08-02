Homem morre atropelado na Rodovia do Contorno, na Serra

Um homem morreu atropelado na madrugada desta terça-feira (2), na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Pavilhão de Carapina, na Serra . A vítima não foi identificada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o atropelamento ocorreu por volta das 4h, interditando uma faixa da rodovia no sentido norte (Cariacica - Serra). A perícia da Polícia Civil foi acionada e o trânsito foi totalmente liberado às 6h05. Segundo a PRF, o motorista envolvido no atropelamento não ficou no local e ainda não foi localizado.

Procurada pela reportagem, a Eco101 – que administra a via – informou que a ocorrência foi registrada às 4h03, no km 274,3, na Serra. "Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML", informou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

CASO SERÁ INVESTIGADO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação afirmou que, por enquanto, detalhes não serão divulgados.