Homem com prótese e 'vestido' com pneus é flagrado na garupa de moto em Ibiraçu

Registro foi feito em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo; segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave de trânsito

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:21

Uma cena para lá de incomum foi flagrada em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo. Um homem com uma prótese na perna foi filmado 'vestindo' quatro pneus enquanto andava de carona em cima de uma moto, em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, nem sequer é possível ver a cabeça da pessoa, que está apenas com as pernas penduradas. No vídeo, também não é possível saber se o piloto está usando capacete.

Quando a motocicleta passa por um quebra-molas, o "homem-pneu" chega a se desequilibrar. No vídeo, a pessoa que está filmando brinca com a situação. "Em Ibiraçu não tem jeito, não. Tem um cara dentro do pneu. Não tem condição". Uma mulher também ri da cena vista.

Homem com prótese na perna é flagrado conduzindo moto "vestindo" quatro pneus em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Rede Sociais

O que diz a lei

Conforme apuração do g1 ES, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a situação é considerada uma infração de trânsito, por transportar carga excedente em veículo destinado a transporte de passageiro. O artigo 231 diz que transitar com o veículo com suas dimensões ou carga superiores ao limite estabelecido pela lei é crime. Trata-se de uma infração grave, multa e retenção do veículo, caso a pessoa seja flagrada.

O transporte de cargas em motos é regulamentada pela resolução 943/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A resolução explica que essas motos devem ter baús, grelhas, alforjes, bolsas ou caixas laterais para o transporte. A carga aberta transportada não pode ter mais de 40 centímetros de altura (medindo a partir do assento do veículo nem comprometer a visão pelo retrovisor.

*Com informações do g1 ES

