Fora da Grande Vitória, Colatina é a cidade do ES com mais mortes no trânsito

Município do Noroeste do Estado contabilizou 45 mortes em 2024, segundo o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo

Publicado em 16 de julho de 2025 às 17:44

Trânsito em Colatina éo mais letal desconsiderando a região da Grande Vitória Crédito: Roger Botelho

A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, lidera o número de mortes no trânsito entre os municípios fora da Grande Vitória em 2024, segundo dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo. Foram 45 vidas perdidas no ano passado. >

De acordo com o documento, a Serra liderou o ranking de mortes no trânsito em 2024 no Estado, com 69 registros. A cidade, que historicamente figura entre as primeiras colocadas nesse tipo de levantamento, aparece à frente de Vila Velha, com 48 mortes, e Vitória, com 47 vidas perdidas em acidentes. >

Entre os municípios do interior, Colatina teve o maior número de mortes no trânsito no ano passado, com 45 registros. Em seguida aparecem São Mateus, com 44 ocorrências, e Cachoeiro de Itapemirim, com 41 casos registros.>

Dados do Observatório de Trânsito do Detran/ES indicam que a frota de veículos em Colatina cresceu nos últimos 10 anos. Em 2015, o município contava com 57.021 automóveis registrados. Em 2025, esse número saltou para 84.262 veículos, o que representa um aumento de 47,7% em relação à frota de uma década atrás.>

