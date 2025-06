Enseada e Praia do Suá

Festa de São Pedro: veja alterações no trânsito em Vitória

Trânsito será impactado principalmente nas regiões da Enseada do Suá e da Praia do Suá, na capital capixaba

Publicado em 27 de junho de 2025 às 09:43

Festa de São Pedro: procissão maritima é marcada por devoção e fé Crédito: Ricardo Medeiros

As celebrações em homenagem a São Pedro, que acontecem neste fim de semana na região da Enseada do Suá, em Vitória, vão demandar mais atenção dos motoristas que trafegam pela área. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), o fluxo de veículos e pedestres aumentará consideravelmente entre sexta-feira (27) e domingo (29), exigindo cautela redobrada de quem estiver dirigindo nas imediações. >

Entre os principais atrativos do evento estão os shows programados para os três dias, que acontecerão na Praça do Papa. Para viabilizar a realização das apresentações, a Rua Henrique Christovam Miguel - localizada ao lado da Praça do Papa e que dá acesso ao Projeto Jubarte - será interditada para o tráfego de veículos.>

Uma das faixas da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, será bloqueada a partir das 21h. A faixa mais próxima da calçada será reservada exclusivamente para o embarque e desembarque de passageiros em táxis de Vitória. Essa interdição será suspensa logo após a dispersão completa do público ao término de cada show.>

Igreja

O cruzamento entre as ruas Neves Armond e General Câmara permanecerá fechado ao tráfego de veículos durante todo o fim de semana. Nesse local está situada a Igreja da Paróquia de São Pedro, na região da Praia do Suá. A interdição foi solicitada pela comunidade religiosa, com o intuito de garantir mais conforto e segurança aos fiéis durante as celebrações em homenagem ao santo católico.>

>

Procissão

A procissão está marcada para a manhã de domingo (29) e terá início em frente à Paróquia São Pedro, na Praia do Suá. Os participantes seguirão pelas ruas do bairro e da vizinha Enseada do Suá, passando pela Rua Almirante Tamandaré, pela Praça José Francisco Arruela Maio e pela Avenida João Batista Parra, onde estão localizados a Biblioteca Pública Estadual e o Hotel Go Inn Vitória. O cortejo seguirá pela Rua Antônio Pinto de Queirós até cruzar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do Horto Mercado.>

Durante todo o percurso, equipes da Guarda de Vitória estarão presentes para acompanhar a procissão e auxiliar os fiéis na travessia das vias. O trajeto será encerrado no Píer dos Pescadores, ao lado da Capitania dos Portos.>

"A Guarda de Vitória estará presente para monitorar a movimentação de pessoas, especialmente nos momentos de chegada e saída dos shows e durante a travessia da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Nosso objetivo é manter o equilíbrio entre mobilidade urbana, segurança e o lazer da população", afirmou Yamara Pin, coordenadora da Gerência de Trânsito (Goft). Ela ressaltou ainda que, apesar de o trajeto da procissão ser curto e não comprometer significativamente o trânsito, é fundamental que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem os pedestres, garantindo que todas as atividades ocorram com segurança e harmonia>

