Home
>
Central de Trânsito
>
Engavetamento com quatro veículos deixa trânsito lento em Camburi

Engavetamento com quatro veículos deixa trânsito lento em Camburi

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma das faixas chegou a ser interditada, mas já foi liberada

Luiza Campos

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:04

 - Atualizado há 6 anos

Engavetamento deixa trânsito lento na Dante Michelini Crédito: Karen Benicio

Um engavetamento envolvendo quatro veículos próximo ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, deixa o trânsito lento na Avenida Dante Michelini, sentido Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (17).

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma equipe de fiscalização foi ao local e uma das faixas chegou a ficar interditada no sentido da pista onde aconteceu o acidente, mas a via já foi liberada. 

Engavetamento deixa trânsito lento na Dante Michelini Crédito: Karen Benicio

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais