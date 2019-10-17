Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:04
- Atualizado há 6 anos
Um engavetamento envolvendo quatro veículos próximo ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, deixa o trânsito lento na Avenida Dante Michelini, sentido Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (17).
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, uma equipe de fiscalização foi ao local e uma das faixas chegou a ficar interditada no sentido da pista onde aconteceu o acidente, mas a via já foi liberada.
