Duas pessoas caem dentro de rio após carro capotar na ES 010, na Serra

Um carro com dois ocupantes caiu dentro de um rio no município da Serra após capotar na tarde desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu na ES 010, na altura do bairro Costa Bela. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e a passageira não sofreram ferimentos aparentes.
Conforme informações passadas pela corporação, eles aguardaram a chegada da equipe às margens do rio. "Não houve necessidade de realizar qualquer procedimento e as vítimas foram levadas até o Hospital Meridional, onde foram deixadas aos cuidados médicos", esclareceu o Corpo de Bombeiros.
Em nota, a Polícia Militar informou que o condutor tem 21 anos e a passageira, 24. Segundo a corporação, ambos ficaram em estado de choque após o acidente. Outros detalhes não foram repassados.