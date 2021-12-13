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Na ES 010

Duas pessoas caem dentro de rio após carro capotar na ES 010, na Serra

Motorista e passageira não apresentavam ferimentos, mas foram levados a um hospital. Acidente aconteceu no bairro Costa Bela, nesta segunda-feira (13)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:25

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:25

Um carro com dois ocupantes caiu dentro de um rio no município da Serra após capotar na tarde desta segunda-feira (13). O acidente aconteceu na ES 010, na altura do bairro Costa Bela. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e a passageira não sofreram ferimentos aparentes.
Conforme informações passadas pela corporação, eles aguardaram a chegada da equipe às margens do rio. "Não houve necessidade de realizar qualquer procedimento e as vítimas foram levadas até o Hospital Meridional, onde foram deixadas aos cuidados médicos", esclareceu o Corpo de Bombeiros.
Carro capotou e caiu dentro de um rio às margens da ES 010, na Serra
Carro capotou e caiu dentro de um rio às margens da ES 010, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Polícia Militar informou que o condutor tem 21 anos e a passageira, 24. Segundo a corporação, ambos ficaram em estado de choque após o acidente. Outros detalhes não foram repassados.

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