DJ de 22 anos morre em acidente de moto em São Mateus

João Vítor Rodrigues da Silva era conhecido na região como DJ JV Rodrigues. O Samu/192 foi acionado, mas o motociclista morreu no local

Eduarda Lisboa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:40

João Vítor Rodrigues da Silva, de 22 anos, conhecido como DJ JV Rodrigues, morreu em acidente na noite deste domingo (17).
João Vítor Rodrigues da Silva, de 22 anos, conhecido como DJ JV Rodrigues Crédito: Redes Sociais

O motociclista João Vítor Rodrigues da Silva, de 22 anos, morreu após colidir contra uma cerca em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (17). O acidente ocorreu na BR 381, na região de Bamburral, e o piloto era conhecido na cidade pelo nome artístico DJ JV Rodrigues.

Segundo a Polícia Militar, João pilotava uma Honda/CG 160 Fan vermelha, e o corpo estava a cerca de 15 metros do veículo.  As circunstâncias do acidente fatal serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

