DJ de 22 anos morre em acidente de moto em São Mateus

João Vítor Rodrigues da Silva era conhecido na região como DJ JV Rodrigues. O Samu/192 foi acionado, mas o motociclista morreu no local

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:40

João Vítor Rodrigues da Silva, de 22 anos, conhecido como DJ JV Rodrigues Crédito: Redes Sociais

O motociclista João Vítor Rodrigues da Silva, de 22 anos, morreu após colidir contra uma cerca em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (17). O acidente ocorreu na BR 381, na região de Bamburral, e o piloto era conhecido na cidade pelo nome artístico DJ JV Rodrigues.

Segundo a Polícia Militar, João pilotava uma Honda/CG 160 Fan vermelha, e o corpo estava a cerca de 15 metros do veículo. As circunstâncias do acidente fatal serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

