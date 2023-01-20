De volta para casa após as férias? Veja a situação das estradas no ES

Última atualização às 19h de terça-feira (24)
Após o fim da primeira quinzena de janeiro, alguns turistas e até mesmo capixabas que estão curtindo férias na praia ou montanha começam a se organizar para pegar a estrada e voltar para casa. Sejam eles moradores do Espírito Santo ou vizinhos, os motoristas que precisam utilizar rodovias estaduais e federais precisam ter atenção em alguns pontos por conta de interdições parciais e totais.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
Previsão de chuva aumenta risco para motoristas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta terça-feira (24) um alerta vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo, o mais severo na escala de risco. O aviso teve início às 17h19 desta terça-feira (24) e vai até 9h de quarta-feira (25).
Nas regiões cobertas no mapa, o volume de chuva pode ser maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.