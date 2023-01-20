De volta para casa após as férias? Veja a situação das estradas no ES

Após o fim da primeira quinzena de janeiro, alguns turistas e até mesmo capixabas que estão curtindo férias na praia ou montanha começam a se organizar para pegar a estrada e voltar para casa. Sejam eles moradores do Espírito Santo ou vizinhos, os motoristas que precisam utilizar rodovias estaduais e federais precisam ter atenção em alguns pontos por conta de interdições parciais e totais.