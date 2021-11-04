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Na BR 101

Criança fica em estado grave após colisão entre três veículos em São Mateus

Acidente ocorrido na noite desta quarta (3) deixou quatro pessoas feridas, segundo a PRF. Vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 nov 2021 às 08:39

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:39

Uma criança está internada em estado grave, após um acidente que envolveu dois carros de passeio e uma carreta na noite de quarta-feira (3), no km 88 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outras três pessoas tiveram ferimentos leves.
Em um vídeo gravado no local, é possível ver que um Renault Sandero foi parar fora da pista e ficou bastante danificado. No automóvel, três pessoas ficaram feridas, entre elas a criança. A colisão ainda envolveu um Volkswagen Polo, com um ocupante machucado, e uma carreta.
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A Eco 101, que administra a rodovia federal no Estado, informou que para o atendimento à ocorrência foi realizado com o envio de ambulância, guincho e viatura de inspeção.

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