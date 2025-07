Trânsito

Corrida vai interditar parte da Avenida Dante Michelini em Vitória

A interdição será entre a Mata da Praia e Jardim Camburi, com duas faixas livres no sentido Centro e uma no sentido Jardim Camburi

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2025 às 17:37

Avenida Dante Michelini irá receber corrida neste domingo (13), com interdições no trânsito Crédito: Fernando Madeira

Um trecho da Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória, terá alteração no fluxo de veículos para a realização da Corrida Mulher Maravilha, que vai acontecer no próximo domingo (13). As intervenções serão feitas entre o Posto Shell, na Mata da Praia, e o antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, entre 5 e 9h.>

Segundo a Guarda Municipal, este trecho contará com mão e contramão de fluxo de veículos funcionando em uma só pista, semelhante ao que acontece aos domingos entre Jardim da Penha e Mata da Praia. Duas faixas ficarão disponíveis para quem sai de Jardim Camburi e vai em direção ao Centro, e uma faixa para quem segue no sentido Centro-Jardim Camburi, que serão sinalizados e delimitados com cones.>

A corrida será realizada no sentido Jardim Camburi, entre o quiosque K7, na Mata da Praia, e o Viaduto Araceli, em Jardim Camburi, totalizando 5km. De acordo com a guarda, o trecho em que a corrida será realizada já fica interditada aos domingos, por conta da Rua de Lazer, com intervenções já conhecidas pelos motoristas que circulam na região aos finais de semana. Equipes da Guarda Municipal também estarão no local para orientar os condutores e auxiliar na fluidez do trânsito.>

