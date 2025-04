Veja vídeo

Corredora é atropelada por motociclista durante competição em Nova Venécia

Vítima estava participando da Copa Norte de Corrida de Rua Nova Venécia 2025 quando foi atingida por um motociclista, que estava sem capacete e na contramão; condutor foi detido

Carol Leal Repórter / [email protected]

Uma corredora foi atropelada por uma moto na manhã de domingo (6), durante uma corrida de rua em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu quando participantes do evento passavam pelo bairro Filomena. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento do atropelamento e policiais flagraram o motociclista trafegando na contramão, sem capacete, e atingindo a vítima.

O motociclista deixou o local sem prestar socorro, e acabou sofrendo uma queda em seguida e abandonando o veículo. Ele foi localizado andando no mesmo bairro, e acabou detido pela PM e levado a um hospital, porque apresentava ferimentos. A Polícia Militar disse que a moto envolvida no atropelamento foi recolhida e encaminhada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

A corredora, que não teve nome e idade divulgados, sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A Polícia Militar informou que o motociclista não apresentava sinais de embriaguez, e destacou que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia após receber atendimento médico.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava em andamento na Delegacia Regional de Nova Venécia até a última atualização desta matéria. "Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", afirmou a corporação.

A Prefeitura de Nova Venécia afirmou que o município sediou a 2ª Etapa da Copa Norte de Corrida de Rua, mas o evento não é uma realização da administração municipal. A Secretaria Municipal dos Esportes apenas apoia, fornecendo ambulância, disponibilizando profissional da saúde, mobilizando e dando suporte à Polícia Militar.

A administração municipal reforçou que a vítima recebeu atendimento rapidamente, mas não chegou a ser levada para o hospital por opção própria e continuou a corrida em seguida, vindo a concluir a prova. Segundo a prefeitura, a vítima afirmou que, apesar de nada grave ter acontecido, o caso serve como alerta para evitar outros acidentes em próximas competições.

