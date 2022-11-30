Confira os pontos com interdição ou desvio na BR 101 no Norte do ES

BR 101 conta com um desvio, um ponto de interdição e um trecho totalmente interditado no Norte do Espírito Santo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária que administra a rodovia.

Bom dia! Pontos de atenção na BR-101 devido às fortes chuvas:



?km 134 Linhares (queda de barreira) - desvio

?km 146, Linhares (queda de barreira) - interdição lateral sul

?km 170, Aracruz (erosão na pista) - interdição total

?km 171,3, Aracruz (erosão na pista) - desvio — Eco101 (@_eco101) November 30, 2022

O ponto mais crítico é no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), que está totalmente interditado. Nesta terça-feira (29) houve um transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera na rodovia federal.

Começa obra em trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Veja a orientação da PRF aos motoristas: Equipes da concessionária Eco101 estão trabalhando no local para reconstruir a drenagem, recompor o aterro da pista e realizar a pavimentação. A expectativa é que a operação normal da rodovia seja retomada até sexta-feira (2). Uma rota alternativa para quem precisaria passar pelo km 170 da BR 101 é seguir por Colatina.

⚠️ATENÇÃO



🚧Em Linhares/ES, no km 169 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude das chuvas.



Sem previsão de liberação.



Rota alternativa: Passando por Colatina. Verifique aplicativos de mobilidade para definir a melhor alternativa de acordo com o seu destino. pic.twitter.com/DBL6c6uAap — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 30, 2022

No mesmo dia, devido ao temporal que atingiu Linhares na noite desta terça-feira (30), uma barreira caiu no km 134. A Eco101 sinalizou um local e desviou o trânsito na região. No km 146, outra queda de barreira resultou na interdição da lateral da pista no sentido sul.