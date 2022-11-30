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Confira os pontos com interdição ou desvio na BR 101 no Norte do ES

Por causa da forte chuva que atinge o Espírito Santo, dois trechos da rodovia estão com interdição, em Aracruz e Linhares, e outros dois com desvios, também um em cada município
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:26

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:26

A BR 101 conta com um desvio, um ponto de interdição e um trecho totalmente interditado no Norte do Espírito Santo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária que administra a rodovia.
O ponto mais crítico é no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), que está totalmente interditado. Nesta terça-feira (29) houve um transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera na rodovia federal.

Começa obra em trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Equipes da concessionária Eco101 estão trabalhando no local para reconstruir a drenagem, recompor o aterro da pista e realizar a pavimentação. A expectativa é que a operação normal da rodovia seja retomada até sexta-feira (2). Uma rota alternativa para quem precisaria passar pelo km 170 da BR 101 é seguir por Colatina. Veja a orientação da PRF aos motoristas:
No mesmo dia, devido ao temporal que atingiu Linhares na noite desta terça-feira (30), uma barreira caiu no km 134. A Eco101 sinalizou um local e desviou o trânsito na região. No km 146, outra queda de barreira resultou na interdição da lateral da pista no sentido sul.
O trecho está sinalizado. É possível perceber o aumento do fluxo de veículos na pista principal da rodovia federal. O município de Linhares foi onde mais choveu em 24h, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quarta-feira.
De acordo com boletim, emitido às 6h, a cidade recebeu o maior acumulado: 112 mm em 24 horas. O documento mostra que o Estado tem 368 pessoas desalojadas e 247 desabrigadas - 615 ao todo.

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