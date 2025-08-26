Muita colisões

Colatina registra dia com acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo

Pelo menos três batidas foram registradas na cidade ao longo desta terça-feira (26) e uma pessoa se feriu

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:32

A frente do ônibus ficou destruída em um dos acidentes registrados em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta

O trânsito de Colatina registrou ocorrências de trânsito envolvendo ônibus do transporte coletivo nesta terça-feira (26). Pela manhã, um ônibus da Viação Joana D’Arc apresentou falha mecânica próximo ao supermercado Lavagnoli, nas imediações da Ponte Florentino Avidos, o que provocou retenção e necessidade de desvio orientado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar. Também no início do dia, um caminhão teve as rodas traseiras danificadas, comprometendo o fluxo de veículos na região do Terminal Rodoviário.

No período da tarde, outro ônibus se envolveu em colisão com um carro de passeio em São Silvano. Uma passageira precisou de atendimento do SAMU. Ainda durante a tarde, houve outro acidente, na entrada do bairro Vicente Soella, envolvendo um carro e uma motocicleta, sem registro de vítimas.

Em todas as situações, a Guarda Civil Municipal esteve presente para garantir a segurança viária e orientar o tráfego até a normalização.

