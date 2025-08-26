Home
>
Central de Trânsito
>
Colatina registra dia com acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo

Colatina registra dia com acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo

Pelo menos três batidas foram registradas na cidade ao longo desta terça-feira (26) e uma pessoa se feriu

Vitor Recla

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:32

A frente do ônibus ficou destruída com o impacto da batida.
A frente do ônibus ficou destruída em um dos acidentes registrados em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta

O trânsito de Colatina registrou ocorrências de trânsito envolvendo ônibus do transporte coletivo nesta terça-feira (26). Pela manhã, um ônibus da Viação Joana D’Arc apresentou falha mecânica próximo ao supermercado Lavagnoli, nas imediações da Ponte Florentino Avidos, o que provocou retenção e necessidade de desvio orientado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar. Também no início do dia, um caminhão teve as rodas traseiras danificadas, comprometendo o fluxo de veículos na região do Terminal Rodoviário.

Recomendado para você

Pelo menos três batidas foram registradas na cidade ao longo desta terça-feira (26) e uma pessoa se feriu

Colatina registra dia com acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo

Informações preliminares são de que o piloto teria colidido contra a traseira de uma carreta, mas a dinâmica ainda não foi esclarecida pela Polícia Rodoviária Federal

Acidente mata motociclista na BR 262 em Ibatiba, Sul do ES

Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (26) e, conforme a PRF, uma das pistas foi interditada e o trânsito está fluindo em sistema Pare e Siga

Motociclista morre em acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul

No período da tarde, outro ônibus se envolveu em colisão com um carro de passeio em São Silvano. Uma passageira precisou de atendimento do SAMU. Ainda durante a tarde, houve outro acidente, na entrada do bairro Vicente Soella, envolvendo um carro e uma motocicleta, sem registro de vítimas.

Em todas as situações, a Guarda Civil Municipal esteve presente para garantir a segurança viária e orientar o tráfego até a normalização.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente guarda municipal ônibus são roque Ônibus Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais