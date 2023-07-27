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Na madrugada

Ciclista morre em acidente com carreta na Rodovia do Contorno em Cariacica

Polícia Rodoviária Federal informou que acidente aconteceu por volta de 3h da madrugada desta quinta-feira (27), na altura do bairro Nova Rosa da Penha

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2023 às 08:34
Ciclista morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Ciclista morreu em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Reprodução | PRF
Um ciclista morreu em um acidente que envolveu uma carreta na Rodovia do Contorno – trecho da BR 101, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, durante a madrugada desta quinta-feira (27). Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas a Polícia Rodoviária Federal informou que a colisão aconteceu por volta das 3h da madrugada no km 284,5, sentido Sul do Espírito Santo.
Uma equipe da PRF esteve no local para atendimento da ocorrência, que foi encerrada às 5h desta quinta-feira. O corpo do ciclista, que não teve nome e idade informados, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal. Não há interdições ou lentidão no trânsito no trecho em que aconteceu o acidente.
Procurada pela reportagem, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que foram acionados recursos da empresa, como ambulância, viatura e guincho, para atendimento da ocorrência. O tráfego de veículos chegou a ter um desvio, mas foi totalmente liberado às 5h.

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