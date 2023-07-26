Carro da Prefeitura de Atílio Vivácqua tomba com 5 pessoas na ES 289

Carro ficou destruído após cair no acostamento. Crédito: Leitor A Gazeta

Um carro da Secretaria de Saúde de Atílio Vivácqua tombou após perder o controle na manhã desta quarta-feira (26) em um trecho da ES 289, na comunidade de Santa Rosa. O veículo levava profissionais da pasta para um atendimento em Flecheiras, no interior do município, quando saiu da pista e tombou no acostamento. Ao todo, cinco pessoas estavam no automóvel, mas todas passam bem, como dito por Jadson Gama, que dirigia o veículo.

Ainda segundo o motorista, ele estava a 60 km por hora quando perdeu o controle da direção. “Foi um susto [...] A roda prendeu e o carro tombou para o lado. Tivemos que ir para o acostamento porque vinha uma carreta atrás”, relatou.

De acordo com a Prefeitura de Atílio Vivacqua, todos os ocupantes sofreram ferimentos leves, foram socorridos e passam bem. O município informou ainda que o seguro foi acionado, mas os danos ainda não foram calculados porque a atenção inicial foi prestada aos servidores que estavam no veículo.