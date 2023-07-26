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Susto

Carro da Prefeitura de Atílio Vivácqua tomba com 5 pessoas na ES 289

Acidente foi na manhã desta quarta-feira (26) na comunidade de Santa Rosa; os ocupantes eram servidores da Secretaria da Saúde do município, que seguiam para um atendimento

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 16:04

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jul 2023 às 16:04
Acidente Atílio Vivácqua
Carro ficou destruído após cair no acostamento. Crédito: Leitor A Gazeta
Um carro da Secretaria de Saúde de Atílio Vivácqua tombou após perder o controle na manhã desta quarta-feira (26) em um trecho da ES 289, na comunidade de Santa Rosa. O veículo levava profissionais da pasta para um atendimento em Flecheiras, no interior do município, quando saiu da pista e tombou no acostamento. Ao todo, cinco pessoas estavam no automóvel, mas todas passam bem, como dito por Jadson Gama, que dirigia o veículo.
Ainda segundo o motorista, ele estava a 60 km por hora quando perdeu o controle da direção. “Foi um susto [...] A roda prendeu e o carro tombou para o lado. Tivemos que ir para o acostamento porque vinha uma carreta atrás”, relatou.
De acordo com a Prefeitura de Atílio Vivacqua, todos os ocupantes sofreram ferimentos leves, foram socorridos e passam bem. O município informou ainda que o seguro foi acionado, mas os danos ainda não foram calculados porque a atenção inicial foi prestada aos servidores que estavam no veículo.
A Polícia Militar também foi procurada e informou que não houve acionamento para a ocorrência.

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