Motorista de BMW que atropelou jovens no ES tem prisão preventiva decretada

Wemerson Gustavo Stabnow Costa, de 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23, morreram após serem atingidos por uma BMW Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Elias Calvi Junior, motorista que atropelou dois jovens em Vargem Alta , no último domingo (23), teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (25). Em audiência de custódia, a Justiça entendeu que a manutenção da prisão era necessária em razão da gravidade do crime. Wemerson Gustavo Stabnow Costa, de 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23, não resistiram à colisão e morreram após o acidente.

A decisão tomada em audiência de custódia levou em consideração as informações disponíveis sobre o caso. Elias, que é sócio-proprietário de uma empresa de granito, estaria conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão do uso de bebidas alcoólicas. O documento ressalta ainda que o empresário invadiu a contramão e causou o acidente que resultou na morte dos rapazes.

Segundo a juíza de plantão na Vara de Cachoeiro, Rosalva Nogueira Santos Silva, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a instrução processual, até que os fatos sejam esclarecidos pelo juiz natural. A defesa chegou a pedir a concessão da liberdade provisória do autuado, mediante pagamento de fiança, mas o pedido foi indeferido.

Após a decisão dessa terça-feira (25), a defesa de Elias solicitou que ele fosse encaminhado ao hospital para realização de uma cirurgia em um dos braços fraturados na batida. A Justiça autorizou e determinou que a unidade prisional encaminhe o autuado devidamente escoltado.

As advogadas do motorista também pediram a realização de exames toxicológicos nas vítimas, mas o pedido foi indeferido.

A reportagem acionou as advogadas Márcia Pruccoli Gazoni e Arlete Barreto de Araújo, que fazem a defesa de Elias, mas as representantes informaram que não irão se posicionar sobre o assunto no momento.

Uma das vítimas morreu na hora

O acidente foi por volta das 23h30 do último domingo (23), na localidade de Vila Esperança, na zona rural de Vargem Alta. De acordo com a Polícia Militar (PMES), Elias dirigia uma BMW, quando perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, e Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de um hospital no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.

O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo, qualificado por embriaguez e os corpos das vítimas encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a família, Mayk trabalhava como motoboy em uma lanchonete aos fins de semana para complementar a renda.