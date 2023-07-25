“Viviam para trabalhar”, dizem familiares de jovens mortos atropelados no ES

Foram velados, nesta terça-feira (25), os jovens Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23, mortos após terem sido atingidos por um motorista embriagado no último domingo (23). Na cerimônia, familiares falaram da dor de perder dois jovens, que voltavam do trabalho quando foram atropelados por uma BMW.

“Dois garotos jovens que só viviam para trabalhar. O Mayk era meu cunhado. A gente tinha uma convivência ótima. Era um garoto super alegre, trabalhador, que seja feita a justiça. Queremos justiça", disse Olívia Cavalcanti, cunhada de Mayk, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

O aposentado Dário Luiz Mendonça viu Mayk crescer e contou, entre lágrimas, como era a personalidade do jovem. Aos 23 anos, a vítima estava prestes a inaugurar o próprio negócio, que seria aberto esta semana.

"Era um menino muito amigo [...] Onde estava sempre estava alegre, rindo, brincando”, relatou.

Motorista detido

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do BMW que atropelou as duas vítimas, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que os dois estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, e Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de um hospital no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.

Após a Polícia Civil confirmar que o motorista do carro estava embriagado, Elias Calvi Junior foi encaminhado para o sistema prisional e teve a prisão preventiva decretada nessa terça-feira (25). “Esse infeliz que tirou a vida desses dois inocentes ele vai pagar”, declarou Maria da Penha Gusmão, avó da esposa de Mayk Oliveira Fraga.